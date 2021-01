Calcio – Domenico Giampà è il nuovo allenatore del Città di Sant’Agata

La Società A.C.D. Città di Sant’Agata comunica di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Domenico Giampà.

La conferenza stampa di presentazione del neo-allenatore biancoazzurro è in programma per oggi pomeriggio alle 14. 15 nella Sala Stampa del B.Fresina. Prenderà il posto in panchina di Pasquale Ferrara.