Torrenova e Capri Leone, scuole chiuse 8 e 9 gennaio

Non torneranno a scuola, almeno per i prossimi due giorni gli studenti dei comuni di Torrenova e Capri Leone. La decisione, adottata Nella serata di oggi, scaturisce dalla necessità di attendere le decisioni del Regione sulla ripresa delle lezioni. Nella giornata di oggi, infatti, il cts regionale ha proposto al Governo Regionale una stretta maggiore per le scuole alla luce dell’alto indice di contagio. La proposta sarebbe quella di chiudere le scuole elementari fino al 18 gennaio e le medie, invece, fino al 31.

Sino a questo momento non sono giunte comunicazioni in merito da parte del Governo e secondo indiscrezioni la decisione sarebbe stata rinviata a domani.

“Considerato illogico e insensato la ripresa delle lezioni per la giornata di domani, abbiamo ritenuto, nonostante l’ora tarda, di adottare ordinanza di chiusura per i giorni 8 e 9 in attesa di definitive e certe decisioni.” comunicano Salvatore Castrovinci e Filippo Borrello, sindaci di Torrenova e Capri Leone, le cui scuole dell’obbligo ricadono nella competenza dell’Istituto comprensivo di Torrenova.

“Ci scusiamo per gli eventuali disagi, ma siamo certi che sia l’unica scelta possibile nell’interesse superiore dei nostri bambini.” concludono.