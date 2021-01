Patti Futura: “Noi favorevoli ad approvare il piano di riequilibrio, evitiamo il dissesto!”

Auspichiamo che la delibera sul riequilibrio possa essere votata all’unanimità. Ciò consentirà, tra l’altro, all’amministrazione di predisporre il bilancio 2020-2022 e il piano triennale delle opere pubbliche, seppur con reiterato e colpevole ritardo.

Questa la dichiarazione del capogruppo di “Patti Futura” Filippo Tripoli.

“In quella sede proporremo anche che vengano previste le somme per il completamento dell’illuminazione in contrada Belfiore-Sisa, già appaltata su nostro input alcuni mesi fa e la realizzazione del marciapiedi in contrada Gallo in prossimità della scuola elementare e della chiesa, affinché si elimini il pericolo. La speranza è che il consiglio comunale dia risposte immediate alle esigenze dei cittadini senza farsi condizionare dall’imminente campagna elettorale, sapendo distinguere dalle polemiche social la concretezza degli atti amministrativi.”

Patti Futura, come gruppo d’opposizione, auspica che venga messa da parte la politica del “tanto peggio tanto meglio”, che può portare frutti elettorali nell’immediato, ma che mina alla lunga le fondamenta di una sana amministrazione. “I sindaci passano, Patti resta.”