Coronavirus – Tortorici: 26 persone positive al test rapido

C’è preoccupazione a Tortorici dove sale il numero dei test rapidi antigenico positivi. È stato pubblicato nella tarda serata di oggi l’aggiornamento relativo alla situazione epidemiologica, che conta 3 persone attualmente positive al Covid-19, riscontrate nei giorni scorsi attraverso tampone molecolare.

Sono ben 26, Invece, quelle risultate positive al test rapido. Tutte sono state poste in isolamento in attesa degli esiti del test molecolare. Salgono così, tra positivi, sospetti positivi e familiari conviventi, a 57 le persone poste in quarantena.

Nel comune oricense si registrano anche due guarigioni, portando a 33 i guariti complessivi, oltre ai 18 soggetti dimessi asintomatici.

“Vista l’impennata di potenziali contagi registrata nelle ultime ore, si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno” scrivono gli amministratori sulla pagina Facebook del comune “affinché i comportamenti individuali ed ancor più quelli collettivi, siano informati al massimo rispetto delle misure precauzionali imposte dal Governo”.