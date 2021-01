Coronavirus – Mistretta, 6 i positivi al tampone molecolare. 2 persone ricoverate in ospedale

Accertata la positività al coronavirus per 6 cittadini amastratini attraverso il tampone molecolare. L’esito è giunto nella tarda mattinata di oggi.

I 6 soggetti affetti da coronavirus fanno parte del gruppo di 15 persone che erano risultate positive ai test rapidi antigenici effettuati nelle scorse ore. Si attende ora di conoscere gli esiti del test molecolare sulle restanti 9 persone.

Intanto per due persone è stato necessario ricorrere alle cure in ospedale per l’aggravarsi dei sintomi da covid-19. Si tratta di un 50enne, che a causa di una polmonite è stato ricoverato questa notte all’Ospedale Civico di Palermo e di un anziano assistito, invece, al Cutroni Zodda di Barcellona PG.