Capo d’Orlando – 13 nuovi positivi in due nuclei familiari. Salgono a 38 i contagiati

Passano da 25 a 38 i positivi accertati con tampone molecolare a Capo d’Orlando, dove due focolai in altrettanti nuclei familiari fanno aumentare in modo sensibile sia il numero dei positivi che quello delle persone in quarantena come contatti stretti (adesso 31 i soggetti in isolamento, 26 in più rispetto all’ultimo aggiornamento).

“Ribadiamo con maggiore forza l’appello alla responsabilità e alla prudenza – ha detto il sindaco, Franco Ingrillì –, ed intanto, proseguiamo il monitoraggio sul territorio: l’Usca continua lo screening rivolto al personale docente e non docente delle scuole dell’obbligo, mentre per la prossima settimana stiamo programmando i test per dipendenti pubblici, commercianti e addetti alla vendita di generi alimentari. Pensiamo anche di coinvolgere gli alunni delle scuole medie”.