Covid – Il vaccino italiano ReiThera efficace al 92%, via alla fase 2

Il vaccino italiano anti Covid-19 ReiThera è efficace al 92%. A dichiararlo è Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma, che questa mattina ha presentato i primi risultati della Fase 1 della sperimentazione del vaccino italiano.

«Il 92,5% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi rilevabili. Comparando i dati di questo studio con Moderna e Pfizer siamo in linea e ci aspettiamo la capacita del vaccino di prevenire la malattia sostanzialmente come gli altri vaccini. Il protocollo lo sottometteremo alle agenzie regolatorie in tempi brevi e ipotesi è di chiudere fase 3 entro l’estate.»

«Abbiamo arruolato 100 persone e 45 sono state vaccinate con dosi diverse e tutti i volontari sono arrivati alla fine della fase per la valutazione di sicurezza: il vaccino non ha avuto alcun avvento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazione, un risultato migliore rispetto a Moderna e Pfizer che hanno avuto effetti indesiderati», ha spiegato ancora Giuseppe Ippolito.

Il progetto è interamente italiano: è nato grazie a un protocollo siglato a marzo tra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’IRCCS Spallanzani. È realizzato, prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera di Castel Romano.

Il vaccino italiano prevede un’unica somministrazione e si basa su un virus reso inoffensivo e incapace di moltiplicarsi, utilizzato come una navetta per trasportare nelle cellule l’informazione genetica che corrisponde alla proteina Spike

«Puntiamo a sviluppare 100 mln dosi di vaccino per anno», fa sapere Antonella Folgori, presidente ReiThera.

«Il Governo, per il tramite di una società pubblica, entrerà nel capitale dell’azienda per sostenerne, anche attraverso una iniezione di equity, la successiva fase 2 e fase 3», ha comunicato il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri.

Infine il Ministro Speranza su Facebook: «Sono incoraggianti i primi risultati del vaccino sviluppato da ReiThera e sperimentato all’Istituto Spallanzani. Se si confermeranno i dati ottenuti finora avremo nei prossimi mesi un vaccino efficace e sicuro con una sola dose invece che con due dosi. Sarà prodotto interamente nel nostro Paese. È importante continuare ad investire sulla ricerca italiana e sulle sue eccellenze scientifiche.»