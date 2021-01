Coronavirus – Salgono a 80 i positivi nella zona rossa di Capizzi

Salgono a 80 i positivi nel comune di Capizzi, da ieri e fino al 13 gennaio dichiarato zona rossa dal Presidente Musumeci. La comunicazione è arrivata ieri in tarda serata, con una diretta facebook del sindaco del piccolo comune nebroideo Leonardo Principato Trosso.

Il primo cittadino ha dichiarato anche che nella giornata di oggi verranno eseguiti altri tamponi da parte dell’ASP. Inoltre si aspetta l’esito di altri esami, dopo la positività di alcuni soggetti al test rapido. 150 invece le persone in quarantena. “Un dato allarmante, statisticamente potremmo arrivare a superare i 200 contagiati – dichiara il sindaco – ed è per questo che ora dobbiamo tutti impegnarci per contrastare questo virus.”