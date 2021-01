Dati coronavirus nel messinese, interviene Croce “Report non autorizzato”

Il report con i dati sui contagi Covid-19 in provincia di Messina che è circolato nelle scorse ore sul web e che ha sollevato polemiche tra i Sindaci e destato preoccupazione tra i cittadini, riporta numeti errati.

La tabella con tanto di intestazione dell’Ufficio del Commissario ad Acta per l’emergenza da Covid-19 nella Provincia di Messina, riporta numeri sugli attuali positivi nei singoli comuni divergenti da quelli comunicati dai sindaci messinesi.

A fare chiarezza sono intervenuti il Commissario ad acta Dott.ssa Maria Grazia Furnari e, come anticipato dalla nostra redazione, l’avv. Ferdinando Croce, Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana, evidenziando come il documento tabella sia non autorizzato.

«Quella tabella piena di inesattezze non è stata diramata dall’ufficio straordinario né tantomeno – dichiara l’avv. Croce – viene riconosciuta dall’Assessorato per la Salute. È evidente che i dati riportati non siano corretti. Vorremmo tranquillizzare tutti relativamente alla questione. Posso anche anticipare – afferma la Dott.ssa Furnari – che nella prossima settimana dirameremo un report “reale” con i dati aggiornati, a dimostrazione di una massima trasparenza da parte nostra».