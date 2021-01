Emergenza coronavirus a Messina: report in rete crea allarme. I sindaci “Dati inesatti”

Circola in rete da diversi giorni, ingenerando polemiche e interrogativi da parte della cittadinanza sulla reale portata dell’emergenza coronavirus nella provincia di Messina.

Si tratta di un report, pubblicato da anche da alcune testate giornalistiche, che sarebbe stato emesso dall’ufficio straordinario per l’emergenza Covid-19 a Messina e che riporta i numeri dei casi di positività registrati in tutti i comuni della provincia, nonchè gli attuali positivi alla data dela 30 dicembre 2020 .

I dati contenuti nel report, però, riportano numeri relativi agli attuali positivi di gran lunga superiori a quelli comunicati dai sindaci, che sul report, che circola in maniera virale in rete, hanno espresso serie perplessità.

“I dati comunicati sui positivi nella provincia di Messina rappresentano la fotografia di come i vertici dell’ASP abbiano gestito la pandemia ossia con totale incompetente, superficialità e poca professionalità.” ci ha detto il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, che al 30 dicembre segnala soltanto due attuai positivi nel comune tirrenico. “Invito il commissario ad acta a smentire immediatamente quei numeri che provocano nei cittadini sconforto e diffidenza nelle istituzioni. Infine mi preme sottolineare che il documento della Furnari getta ombre sul lavoro dei sindaci che fino ad oggi è stato assolutamente encomiabile” conclude Castrovinci amareggiato.

“Sono del tutto errati i numeri riportati in un elenco diffuso oggi sul web circa il totale dei positivi della città di Sant’Agata Militello che allo stato attuale risultano essere non più di una ventina!” ha scritto nella mattinata di oggi il sindaco di S. Agata Militello Bruno Mancuso, sulla sua pagina facebook “Ho già informato gli uffici preposti che a quanto pare stanno procedendo alla correzione del report. Ogni allarme è pertanto ingiustificato, pur permanendo ovviamente, come ribadito in varie occasioni, la necessità di essere prudenti e rispettare scrupolosamente tutte le misure previste al fine di scongiurare la diffusione del virus.”

Dello stesso tenore le dichiarazioni del sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, che conferma che attualmente i soggetti positivi nel comune paladino sono 15 e non 57 come indica il report, e di Filippo Borrello, che dichiara che attualmente a Capri Leone non ci sono persone isolate per positività al covid-19.