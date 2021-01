Coronavirus – 734 nuovi casi in Sicilia, 103 a Messina. Tasso al 14,4%, 28 le vittime

Sono in tutto 734 i nuovi casi di covid-19 in Sicilia riscontrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute ma con soltanto 5.093 tamponi eseguiti. Il tasso di incidenza rimane dunque al 14,4%.

Ancora tante le vittime: sono 28, con il totale che sale a 2.468 dall’inizio della pandemia.

Gli attuali positivi sfiorano di nuovo quota 35 mila (34.950, 33.674 dei quali in isolamento domiciliare). In crescita invece i ricoverati in ospedale: 1276 i ricoverati (27 in più rispetto a ieri), con 186 persone ricoverate in rianimazione (+10 rispetto a ieri, con 20 nuovi ingressi). Pochi i guariti, solo 103.

I casi dall’inizio della pandemia in Sicilia sono arrivati a 95.500. Per quanto riguarda la situazione nelle province Catania guida conta con 271 nuovi casi, segue Palermo con 183. In tripla cifra anche la provincia di Messina con 103. Poi 90 a Siracusa, 40 ad Enna, 26 a Trapani, 17 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e uno ad Agrigento.

Intanto delle 46.510 dosi di vaccino anti-Covid consegnate finora alla Sicilia, ne sono state somministrate 2.471, il 5,3%. Il dato è contenuto nel report del governo e della struttura comissariale nazionale. Dopo le prime dosi, poco meno di 700, per il Vax Day del 27 dicembre, il 31 è arrivato nell’Isola lo stock più consistente.