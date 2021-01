Capo d’Orlando – La tombola online entra nelle case dei più piccoli per allietare il Natale

Anche in questo Natale insolito per via dell’emergenza Covid, l’associazione orlandina “Capo InVita” non ha voluto rinunciare ad allietare le festività dei più piccoli.

Da qualche anno il gruppo dei ragazzi che costituisce l’associazione si occupa di organizzare eventi per i bambini. Inizialmente l’evento clou era il carnevale, ma da un paio di anni i soci hanno puntato sempre più in alto, con progetti sempre più grandi ed impegnativi.

Prima “L’albero di Pasqua”, mentre l’anno scorso il progetto più grande, “Il villaggio di Babbo Natale”, con i mercatini e addobbi collocati per tutto il paese.

Quest’anno l’emergenza Covid per ovvie ragioni ha bloccato tutto, ma l’associazione Capo InVita non ha rinunciato al Natale, quindi con entusiasmo è nato il progetto “La magia del Natale”, che ha visto la realizzazione di un piccolo villaggio di Babbo Natale nel corso, la distribuzione di circa 1000 letterine per Babbo Natale due cartelle della tombola a tutti i bimbi delle scuole primarie e d’infanzia di Capo d’Orlando ed infine la Tombola Online.

Sei le giornate dedicate alla tombola online, le ultime due domani, 3 gennaio, e mercoledì 6 gennaio. L’appuntamento è alle 15 sulla pagina Facebook di Capo InVita con la tombola in diretta.

Insieme ai loro genitori, i bimbi indicheranno nei commenti il codice della cartella con la vincita ed il gioco è fatto. Grazie agli sponsor tutti i vincitori vengono premiati con dei buoni.

Inoltre il giorno di Santo Stefano c’è stato un graditissimo extra con il Mago Max che ha deliziato i bimbi con uno spettacolo di magia.