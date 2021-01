San Piero Patti – Fino a 1.200€ di contributo a fondo perduto per le piccole e medie imprese

L’Amministrazione Comunale di San Piero Patti, guidata dal sindaco Salvino Fiore, comunica che è stato pubblicato sul sito internet comunale l’avviso pubblico a favore delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a valere sul fondo di sostegno alle attività’ economiche delle aree interne ubicate nel territorio del comune di San Piero Patti.

Il contributo è finalizzato a sostenere le piccole e micro imprese artigianali e commerciali, con sede operativa nel territorio del Comune di San Piero Patti appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi economica-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “Covid-19”, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per sostenere le attività economiche nelle aree interne.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente via pec, protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it, oppure tramite Raccomandata AR e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30 gennaio 2021 pena l’esclusione.

L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente bando è pari a €. 47.123,00 per l’anno 2020, €.31.416,00 per l’anno 2021 ed €. 31.416,00 per l’anno 2022.

Il contributo concesso non potrà essere superiore ad euro 1.200,00 con ripartizione del contributo pro-quota tra le aziende richiedenti, salvo che le somme richieste risultino inferiori a quelle disponibili e pertanto le stesse saranno ulteriormente suddivise.

Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economica-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS.

Soddisfazione è espressa dalla Giunta Fiore per questo importante aiuto che arriva alle attività locali al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19. Tali azioni riguardano sia l’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione, sia iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione.

L’avviso e i moduli sono consultabili al seguente link:

http://www.comune.sanpieropatti.me.it/pa/modules.php?name=News&file=article&sid=10110&siteid=4