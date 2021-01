Coronavirus – Il bollettino del primo gennaio in Sicilia: 1.122 nuovi casi e 28 morti

Per il terzo giorno di fila il numero dei nuovi casi in Sicilia supera quota mille. Il bollettino del 1 gennaio del 2021 vede 1.122 nuovi casi nella ultime 24 ore. I morti sono stati 28 e il totale dall’inizio della pandemia sale dunque a 2.440. Cinque in più, rispetto a ieri, i ricoverati in terapia intensiva (176 in tutto).

In ospedale ci sono complessivamente 1.249 persone (+9 rispetto a ieri). Il bollettino del primo dell’anno segnala anche 615 guariti e dunque il numero degli attuali positivi in Sicilia è 34.347 (dei quali 33.098 in isolamento domiciliare).

I 1.122 nuovi positivi sono stati riscontrati su 7.497 tamponi processati e dunque il tasso di positività è del 14,9% (in calo rispetto al 17,7% di ieri).

Le province:

In Sicilia è Catania la provincia con più casi dall’inizio della pandemia 27.875 contagiati (319 i nuovi, registrati oggi). Seguono Palermo 25.870 (223), Messina 11.011 (171 oggi i nuovi casi), Ragusa 6.927 (54), Trapani 6.151 (129), Siracusa 5.651 (107), Caltanissetta 4.016 (55), Agrigento 3.926 (63), Enna 3.339 (1)

In Italia:

Nel resto d’Italia oggi sono stati registrati 22.211 nuovi casi con 462 morti (e totale che sale a 74.621 vittime).