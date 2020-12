Naso – Auto si ribalta sulla 116, in contrada Maina. Ferito l’uomo di Capo d’Orlando che era alla guida

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 19 di questa sera sulla SS116 Randazzo-Capo d’Orlando, in territorio di Naso, più precisamente nella zona di Contrada Maina.

Il conducente, un uomo sulla 40ina di Capo d’Orlando, che viaggiava a bordo della sua Mazda 3 in direzione mare, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, andando verosimilmente a sbattere prima contro la collina, per poi ribaltarsi.

Il conducente ha riportato ferite lievi, riuscendo ad uscire autonomamente dal mezzo. Al momento è cosciente. Sul posto sta giungendo un’ambulanza del 118 ed i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello per i rilievi.