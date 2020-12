Milazzo, arriva lo sportello dedicato per i tributi comunali. Nessuna scadenza per il 31 dicembre

Da Palazzo dell’Aquila chiarezza su come rateizzare i tributi comunali.

Il chiarimento arriva direttamente dall’Assessore alle Finanze, Roberto Mellina. Nei prossimi giorni la struttura comunale sarà in condizione di offrire agli utenti la necessaria assistenza. Intanto sarà istituito uno sportello in portineria per la consegna della modulistica da compilare per accedere al beneficio del pagamento dilazionato dei tributi pregressi che saranno conteggiati dagli uffici su richiesta del contribuente.

Il cittadino può ritirare il modulo al comune e compilarlo al proprio domicilio per evitare assembramenti nei locali municipali. La stessa modulistica è scaricabile dal sito internet del Comune, dove è stata creata una apposita sezione denominata “rateizzazione dei tributi”. L’assessore ha anche comunicato l’intenzione di stipulare una convenzione sia con l’Ordine dei Commercialisti, sia con i vari Centri di assistenza fiscale presenti in città per far sì che coloro che avessero delle difficoltà potranno ricevere la necessaria assistenza.

“Non c’è alcuna scadenza al 31 dicembre per rateizzare i tributi – spiega Mellina – ma tale possibilità potrà essere esercitata anche nel nuovo anno e l’utente avrà la possibilità di conoscere il debito che ha nei confronti del Comune e pagare senza affanni attraverso una rateizzazione sino a 72 mesi, con una rata anche di 50 euro al mese”. Sarà pienamente operativo anche un ufficio costituito con personale dedicato, al quale il contribuente potrà chiedere delucidazioni sulla propria posizione e rateizzare anche tutto il debito pregresso senza sanzioni e con interessi ridotti al minimo. Un modo per arrivare alla pace fiscale che questa Amministrazione ha deciso di attuare, per riportare alla normalità pure questo settore”. L’assessore ha infine chiarito che le bollette che vengono notificate sino al 2014 sono di competenza della Commissione straordinaria di liquidazione e che comunque possono essere ugualmente rateizzate.