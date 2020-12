Messina, la Polfer ha arrestato un uomo evaso da una comunità

La Polizia Ferroviaria di Messina ha tratto in arresto, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari un trentunenne originario di Giarre.

Le ricerche dell’uomo, allontanatosi dalla comunità “Faro” di Messina, presso cui stava scontando la misura cautelare, sono immediatamente scattate in seguito alla nota di rintraccio diramata dalla sala operativa della Questura di Messina. In particolare gli agenti della Polfer hanno eseguito i controlli nello scalo ferroviario, soffermandosi principalmente sui treni in partenza per Catania, ritenendo che l’evaso potesse cercare di raggiungere la sua città di origine. E proprio su un treno regionale diretto al capoluogo etneo, gli agenti della Polfer hanno individuato e arrestato il ricercato che indossava ancora gli stessi abiti utilizzati nella fuga.