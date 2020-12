Federconsumatori: nel 2021 rincari per 795,80 annui

Come ogni anno l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato una stima sull’andamento dei prezzi e delle tariffe per il 2021; si prevede un forte impatto sui conti delle famiglie, pari a +795,80 euro annui.

A determinare tali andamenti sono i rincari in alcuni settori, specialmente quello alimentare (i cui costi da tempo non conoscono ribassi) e a quello dei trasporti (dovuto in larga misura al maggior utilizzo dei vicoli privati a causa della paura di contagio sui mezzi pubblici). Si prospettano lievi discese dei costi per quanto riguarda la tariffa del servizio idrico con l’introduzione del nuovo sistema tariffario. Seppure in linea con gli aumenti che si calcolano ogni anno, a peggiorare la situazione per il 2021 c’è la situazione di grave difficoltà in cui si trovano molte famiglie a causa delle conseguenze della pandemia.

Non bisogna trascurare infatti che tali aumenti avvengono in un contesto estremamente delicato e in molti casi non faranno altro che accrescere disuguaglianze e disparità all’interno del Paese. Per questo riteniamo urgente e necessario l’avvio di un piano per il rilancio economico che punti su sviluppo, ricerca, occupazione e soprattutto sul contrasto alle disuguaglianze.