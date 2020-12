Coronavirus – Salgono a 20 i positivi a Brolo, 19 invece a Capo d’Orlando

Due nuovi positivi, rispetto all’ultimo aggiornamento, a Capo d’Orlando. Passano da 17 a 19 i contagiati ufficiali nella cittadina tirrenica.

“Si tratta di persone che si trovavano già in quarantena come contatti di positivi – specifica il sindaco Ingrillì –, infatti diminuiscono di cinque unità, rispetto all’ultimo aggioramento, i soggetti in isolamento domiciliari”.