Coronavirus – Aumento di casi nell’area tirrenica. A Villafranca Tirrena sono 56 gli attuali positivi

I casi di positività al Covid-19 continuano a crescere in diversi comuni della zona tirrenica. A Barcellona Pozzo di Gotto, l’ultimo aggiornamento racconta di sette nuovi casi di positività, di cui tre già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già contagiate. Sono quattro le persone che risultano guarite, ottenendo la prevista liberatoria dall’Usca. Immutato il quadro dei ricoveri ospedalieri.

Aumento dei contagi in ascesa anche a Villafranca Tirrena. Gli attuali positivi sono adesso 56, dopo il riscontro di undici nuovi casi e una guarigione. Sono 55 le persone in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni, una è invece ricoverata in ospedale.

A Spadafora sale a diciassette il numero dei contagiati dopo gli ultimi quattro casi resi noti dal sindaco Tania Venuto. Otto i casi complessivi a Venetico, mentre a Monforte San Giorgio le persone positive al coronavirus sono adesso sette.

A Santa Lucia del Mela gli attuali contagiati sono adesso 13, tra cui tre persone non residenti sul territorio comunale, ma soltanto momentaneamente domiciliate.

Altri quattro casi di positività a Oliveri. Si tratta di persone che si sono sottoposte a tampone privatamente poiché in contatto con un contagiato. Adesso dovranno sottoporsi al tampone molecolare per la certezza della diagnosi. Si aggiungono ai nove casi già accertati. I nuovi casi presentano solo qualche sintomo e sono in isolamento fiduciario da giorni, poiché collegati ai precedenti casi.