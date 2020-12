Brolo, tombolata online il 2 ed il 6 gennaio 2021

Si chiamerà “Digitombolata 2020” e si giocherà interamente on-line. Sarà a Brolo il 2 ed il 6 gennaio 2021 con inizio alle ore 16.00; è un evento che ha segnato da oltre vent’anni il Natale brolese.

Sarà in edizione social, a causa della pandemia ma ricca di sorprese. E’ stato Salvatore Mastrolembo in arte il Mago Salvin, ad avere avuto l’idea di rigenerare la manifestazione da sempre un elemento aggregante per piccoli e grandi, richiamando al palatenda brolese migliaia di spettatori-protagonisti da tutto l’hinterland. Quest’anno sarà interamente on-line. I premi saranno offerti dai commercianti brolesi per entrambi le due “puntate” di questa manifestazione e ci saranno anche giochi di magia e i personaggi tanto amati dai bambini. La cartelle per poter partecipare sono state distribuite gratuitamente due per famiglia alle oltre 2700 famiglie brolesi.