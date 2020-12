Tusa – Stabilizzati i lavoratori ex ASU in servizio al Comune

In data odierna i lavoratori ex ASU in servizio presso il Comune di Tusa hanno soscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Dopo la stabilizzazione degli ex contrattisti, avvenuta nell’anno 2019, oggi viene definitivamente superato l’annoso problema del precariato storico all’interno dell’Ente comunale che, contestualmente, determinerà un miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

L’Amministrazione Comunale si congratula con i neo dipendenti a tempo indeterminato, ringrazia la struttura amministrativa per l’ottimo lavoro svolto e il gruppo consiliare “Alleanza per Tusa”, per l’approfondita analisi e la tempestiva approvazione degli strumenti finanziari propedeutici all’ottenimento di questo importante risultato.

“Siamo doppiamente soddisfatti – dice il sindaco Luigi Miceli – poiché, in tempi di pandemia, oltre alla gestione dell’emergenza sanitaria, il Comune di Tusa continua a svolgere la propria attività, finalizzata al raggiungimento di risultati importanti per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio, dimostrando capacità di programmazione, efficienza e concretezza”.