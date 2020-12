La situazione Covid oggi sui Nebrodi: nuovi casi a San Fratello, Capo d’Orlando e Acquedolci

Sui Nebrodi la situazione più preoccupante relativa all’emergenza Covid rimane quella di San Fratello: ieri nel comune montano sono stati eseguiti cinquanta test, 33 rapidi e 17 molecolari alle persone già positive da più di dieci giorni. Due i test antigenici positivi, appartenenti ad una famiglia dove si erano già registrati dei contagiati. Un terzo soggetto è risultato positivo, ma è per fortuna asintomatico. Quindi al momento sono 46, in totale, i soggetti contagiati a San Fratello. Nei prossimi giorni sarà programmato un altro screening da parte dell’USCA, per individuare altri eventuali casi di positività.

4 casi in più a Capo d’Orlando, rispetto all’ultimo aggiornamento. Il sindaco Ingrillì ha comunicato che adesso sono 17 le persone positive al Covid, mentre 10 sono in quarantena perché “contatti stretti” di positivi.

Dopo essere stato Covid-free per alcuni giorni, il comune di Sinagra registra un nuovo caso di positività. Sono 3 adesso i contagati accertati con tampone molecolare nel comune guidato dal sindaco Nino Musca. I cittadini sinagresi guariti dall’inizio dell’ emergenza sono ben 65.

Ad Acquedolci sono 5, invece, i nuovi casi positivi al tampone molecolare: si tratta di soggetti già in isolamento perché contatti di positivi, ma per fortuna si registrano anche due guarigioni. Al momento dunque, nel comune guidato dal sindaco Alvaro Riolo, sono 11 i contagiati ufficiali, mentre un soggetto è risultato positivo al test rapido.

Infine buone nuove per il comune di Capri Leone, che ieri è tornato Covid-free. La notizia era già nell’aria lo scorso 22 dicembre quando il sindaco Borrello aveva comunicato che i cittadini positivi al coronavirus erano soltanto 9 su tre nuclei familiari e che questi avevano già superato il periodo massimo di isolamento di 21 giorni.