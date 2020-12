Coronavirus – La Sicilia torna sopra quota mille: oggi sono 1.084 i nuovi casi, i morti 29

Cresce ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus, mentre è in calo, rispetto a ieri, il numero dei tamponi processati nelle ultime 24 ore in Sicilia: sono 1.084 i nuovi contagi registrati oggi nell’isola, su 8.497 tamponi (ieri erano stati 995, ma con 8.807 test molecolari). Cresce dunque l’incidenza – ossia la percentuale di positivi su tamponi processati – passando dall’11,2% di ieri al 12,76% di oggi.

Purtroppo il numero di coloro che non ce l’hanno fatta a sconfiggere il virus è ancora elevato: sono 29 i decessi nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino giornaliero del Ministero della Salute.

In Sicilia sono 33.387 gli attuali positivi (-22 rispetto all’ultimo dato) mentre ben 1.077 persone hanno sconfitto la malattia, facendo salire il numero complessivo dei guariti a 56.577.

Sul fronte dei ricoveri si registra un calo oggi, con 1.251 degenze (11 meno di ieri), di cui 1.085 in ricovero ordinario. 166 invece le persone ricoverate in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, ma con 12 nuovi ingressi oggi).

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province questa volta a comandare è la provincia di Palermo, con 292 nuovi contagi. Seguono a ruota Catania (251) e Messina con ben 232 nuovi positivi. In doppia cifra le altre province: Siracusa con 98 nuovi casi, Trapani con 76, Caltanissetta con 57. 46 i nuovi casi a Ragusa, 20 ad Enna e 12 infine ad Agrigento.

IN ITALIA

Nel resto d’Italia 16.202 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, su 169.045 tamponi processati. Ieri erano stati 11.212 su 128.740 tamponi. Boom di guariti: 19.960 il numero, che supera quello dei nuovi casi di positività. Mentre, purtroppo, si registra ancora una volta un numero troppo alto di vittime: 575 nelle ultime 24 ore.