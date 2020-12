Coronavirus – Si va verso il prolungamento della chiusura di cinema, teatri e palestre

La chiusura di teatri, cinema, palestre e piscine potrebbe continuare anche dopo le festività.

Dopo l’incognita della riapertura dello sci e i tanti dubbi su una ripresa dell’attività scolastica in presenza, fissata al 50% dal 7 gennaio secondo l’ordinanza del ministro della Salute Speranza, ora il timore di una terza ondata minacciala possibilità di riaprire altri settori già colpiti dalla crisi causa Covid.

Come riporta l’agenzia ANSA, si andrebbe verso una proroga dello stop ai teatri, agli spettacoli all’aperto, ai cinema, alle palestre e alle piscine al chiuso. Il Cts ha confermato di aver già iniziato una valutazione e di aver aperto un tavolo tecnico con il ministero dello Sport per “accelerare i tempi e consentire alle persone e soprattutto ai giovani di riprendere l’attività fisica al più presto”.

A queste chiusure si aggiungerà con ogni probabilità il divieto di grandi eventi aperti al pubblico e l’apertura delle discoteche. Il nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 15 gennaio dovrebbe contenere la proroga delle chiusure: il 7 gennaio finiscono infatti le misure restrittive natalizie e entreranno in vigore di nuovo le fasce di colore in base all’andamento del contagio nelle regioni (rossa, arancione, gialla, in base ai livelli di allerta).

Ogni provvedimento verrà preso prima di metà gennaio, dopo avere analizzato l’andamento dei contagi. Nulla al momento appare scontato, però le associazioni di categoria premono e sono molti ad aver messo a punto nuove linee guida.