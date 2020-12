Coronavirus – Capri Leone: nessun caso positivo. Il comune torna ad essere “covid-free”

Buone nuove per il comune di Capri Leone che da oggi torna finalmente ad essere covid-free. La notizia era già nell’aria lo scorso 22 dicembre quando il sindaco Filippo Borrello aveva comunicato che i cittadini positivi al coronavirus erano soltanto 9 su tre nuclei familiari e che questi, in ogni caso, avevano già superato il periodo massimo di isolamento di 21 giorni, previsto dalla nuova Circolare del Ministero della Salute dello scorso 12 ottobre.

“Da questa mattina, in virtu’ delle ultime revoche trasmesseci dal dipartimento di prevenzione, il nostro comune non registra più alcun isolamento per covid” ha scritto sulla sua pagina facebook il primo cittadino nel pomeriggio di oggi.

“Si ricorda comunque che il pericolo legato al contagio rimane” raccomanda il sindaco Borrello “ed è pertanto opportuno non abbassare la guardia continuando ad osservare le dovute precauzioni e rispettando le regole di prevenzione.