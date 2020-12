Coronavirus – 995 nuovi casi in Sicilia, di cui 287 in provincia di Messina. 26 i decessi

Cresce il numero dei nuovi casi di coronavirus e anche quello dei tamponi registrati nelle ultime 24 ore sull’isola: sono 995, mentre ieri erano stati 650. 8.807 i tamponi processati (contro i 5.693 di ieri), con una incidenza che scende dal 11,4% di ieri all’11,2% di oggi.

Purtroppo il numero di coloro che non ce l’hanno fatta è ancora elevato: sono 26 i decessi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino giornaliero del Ministero della Salute.

In Sicilia sono 33.409 gli attuali positivi (+163 rispetto all’ultimo dato) mentre ben 806 sono coloro che hanno sconfitto la malattia, facendo salire il numero complessivo dei guariti a 55.500.

Sul fronte dei ricoveri si registra un calo oggi, con 1.262 degenze, di cui 1.093 in ricovero ordinario. Il bilancio vede anche 169 persone ricoverate in terapia intensiva (sei in meno rispetto a ieri).

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province questa volta a comandare la triste classifica è Messina con ben 287 nuovi positivi. Segue Palermo con 225, poi Catania 185 e Trapani 105. In doppia cifra Caltanissetta con 57, 42 i nuovi casi registrati a Siracusa, 35 a Enna e 33 a Ragusa. Infine Agrigento con 26 nuovi positivi.

Nel resto d’Italia sono 11.212 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, su 128.740 tamponi eseguiti. Boom di guariti: 17.044 il numero, che supera di gran lunga quello dei nuovi casi di positività. Mentre, purtroppo, si registra ancora una volta un incremento delle vittime: sono 659 nelle ultime 24 ore.