A Capo d’Orlando ad oggi sono 17 le persone positive al Covid e 10 quelle in quarantena perché “contatti stretti” di positivi. Contagi in aumento nella cittadina tirrenica, dato che all’ultimo aggiornamento erano 13 i casi sul territorio.

“La ventata di ottimismo che ha portato l’avvio della campagna vaccinale non ci deve far abbassare la guardia: dobbiamo sempre osservare le regole e comportarci in modo prudente e responsabile.” dice il sindaco Franco Ingrillì