Zone Franche Montane – 17esimo giorno di sit-in, presente anche il sindaco di Tusa

Nonostante il freddo e il gelo che sta attanagliando la Sicilia in questo periodo, per il 17esimo giorno consecutivo si è tenuto un sit-in allo svincolo di Irosa, in prossimità dell’asse autostradale che collega Palermo a Catania, coordinata dal comitato regionale per l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia.