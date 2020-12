Italia in “Zona Arancione” dal 28 al 30 dicembre. Ecco gli spostamenti consentiti

Da oggi l’Italia passa da Zona rossa a Zona arancione. Dal 28 al 30 dicembre (e anche il 4 gennaio) si allentano le misure restrittive in tutta la penisola, anche se di poco. Cosa cambia?

Riaprono intanto i negozi, per chi avesse bisogno di cambiare qualche regalo di Natale. Restano invece chiusi bar e ristoranti, che potranno comunque effettuare servizio d’asporto e a domicilio.

Nello specifico, rispetto alla zona rossa, sarà possibile spostarsi liberamente nel proprio comune dalla 05.00 fino al coprifuoco delle 22.00. Vietati invece gli spostamenti in altri comuni diversi da quello di residenza (tranne che per le comprovate necessità).

In questi però giorni saranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni. È vietato comunque recarsi nel capoluogo di provincia.

La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Ricordiamo che si può uscire per acquistare qualunque tipo di bene, non solo generi alimentari: non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Al di là delle esigenze inderogabili (motivi di lavoro, salute o necessità), si può uscire per fare una passeggiata, sempre solo tra le 5 e le 22. Stessa regola per l’attività sportiva.

Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

Ricordiamo che durante le feste, come previsto dal Governo nel decreto Natale, la regola generale è che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza, anche per far visita ad amici o parenti.