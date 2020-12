Coronavirus – La testimonianza del pediatra Tito Barbagiovanni, tra i primi a ricevere il vaccino

Tra i primi a ricevere il vaccino anti Covid-19, c’era anche il pediatra di Capo d’Orlando Tito Barbagiovanni, a cui è stata iniettata la prima dose del vaccino proprio nel V-Day di domenica 27 dicembre.

Il pediatra ha voluto raccontare la sua esperienza ai nostri microfoni. “Il vaccino rappresenta la svolta, la punta di diamante di una situazione che ci porterà alla normalità. Per farlo bisogna far si che più persone possibili si possano vaccinare.

Mi hanno chiesto se volessi sottopormi al vaccino alla Vigilia di Natale e mi sono reso subito disponibile. A Natale invece ho ricevuto la mail conferma e sono partito per Palermo per far parte del gruppo dei primi vaccinati. Tra 21 giorni farò il vaccino di richiamo, non so ancora se lo farò nel capoluogo o a Messina, se nel frattempo avranno predisposto le postazioni.”

https://youtu.be/Am5TnkV82no