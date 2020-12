Covid-19. A Villafranca Tirrena 40 positivi. Preoccupazione a Rometta Marea

Mentre a Barcellona Pozzo di Gotto l’ultimo aggiornamento racconta di cinque casi di positività (tre già in isolamento domiciliare) e quattro guarigioni, i sindaci di Villafranca Tirrena e Rometta hanno informato su un aumento dei contagi nei rispettivi comuni. Il primo cittadino Matteo De Marco ha reso noto che nel suo comune, i casi di positività al Covid-19 sono adesso 40, alla luce di ulteriori dieci nuovi contagiati e due guarigioni. Trentanove persone si trovano in isolamento domiciliare, una ricoverata in ospedale. In corso accertamenti sui familiari. Per quanto riguarda la situazione di Rometta, il sindaco Nicola Merlino ha fatto sapere che Rometta Centro e frazioni collinari sono praticamente covid free. Preoccupa invece la situazione di Rometta Marea, dove i casi sembra siano in aumento “e non di poco”. I vigili urbani hanno ricevuto rigide disposizioni affinché “intervengano senza guardare in faccia nessuno tutte le volte che non vengono rispettati i protocolli comportamentali disposti per impedire e comunque contenere la diffusione del contagio”. “Nei prossimi giorni – ha concluso il primo cittadino – comunicheremo la situazione precisa dei concittadini che, secondo le comunicazioni dell’Asp, risultano positivi al covid”.