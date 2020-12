Coronavirus – 720 casi oggi in Sicilia, di cui 201 nel messinese. 6.472 i tamponi eseguiti

I numeri relativi alla pandemia di Covid-19 in Sicilia del giorno di Natale parlano di 720 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 6.472 tamponi processati. (Ieri erano stati 853 su 8.135 tamponi eseguiti). L’incidenza oggi sale all’11,1%, mentre ieri era al 10.4%. I decessi sono 17, in calo, per fortuna, rispetto ai 26 di ieri. Il totale adesso è 2.256.

33.232 gli attuali positivi (-148 rispetto a ieri), con 851 persone guarite dal virus.

Rimangono ricoverati 1.169 (12 meno di ieri), di cui 995 in regime ordinario (13 meno di ieri) e 174 in terapia intensiva (1 più di ieri).

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Messina scende al secondo posto. In testa Catania con 222 nuovi casi, poi il messinese con 201 nuovi contagiati. Segue Palermo con 63, Caltanissetta con 56, Agrigento con 49, Ragusa con 43, Siracusa con 42, Trapani con 37 ed infine Enna con 7 nuovi contagi.

IN ITALIA

Nel resto d’Italia 19.037 nuovi contagi oggi, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono state 459. 32.324 i guariti.