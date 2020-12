Patti, la buona sanità all’ospedale “Barone Romeo”

La buona sanità esiste ed è opportuno mettere in evidenza quando il sistema funziona e soprattutto, circostanza da non sottovalutare, quando accanto alla professionalità, all’impegno, alla competenza si aggiungono il calore umano e l’essere riusciti a far sentire a proprio agio chi soffre o ha sofferto. Un esempio di buona sanità si evince da una lettera che un paziente ha voluto indirizzare al dottor Gaetano Crisà, che dirige il reparto di medicina trasfusionale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. Un reparto che via via, nel corso degli anni, si è conquistato i suoi galloni ed ha saputo rispondere in modo efficace alla domanda della buona sanità.

qui sotto la lettera indirizzata al dottor Gaetano Crisà