Coronavirus – Casi in calo tra Nebrodi e costa tirrenica. Scende a 13 il numero dei positivi a Capo d’Orlando

Continua la discesa della curva dei contagi tra costa tirrenica e Nebrodi.

A Capo d’Orlando sono 13 gli attuali positivi e 12 le persone in quarantena. Dalle 8 di questa mattina, intanto, l’Usca ha iniziato presso la postazione di contrada Bagnoli il drive in per effettuare i tamponi a coloro che sono giunti in città per trascorrere le festività natalizie. Oggi, previa prenotazione alla mail dedicata, 6 persone si sono sottoposte a test molecolare e 22 a test rapido. Queste ultime sono tutte risultate negative.

Da ben 23 giorni non si registrano nuovi casi a Capri Leone. Gli attuali positivi restano dunque 9 su tre nuclei familiari. Tutti hanno già superato il periodo massimo di isolamento di 21 giorni e i test molecolari di riscontro eseguiti hanno dato esito dubbio. Nei prossimi giorni, quindi potrebbe arrivare a zero il numero degli attuali positivi nel comune.

A Torrenova si registra un solo nuovo caso positivo al test molecolare, contro 3 guariti dall’ultimo aggiornamento. Sono pertanto 3 gli attuali positivi nel comune tirrenico e 2 i familiari conviventi posti in isolamento.

Il bilancio tra guarigioni e nuovi casi di positività al test molecolare vede scendere il numero degli attuali positivi a S. Agata Militello, che da 16 passa a 14. 6 persone sono risultate positive al test rapido antigenico e si attende ora verifica con tampone molecolare. Restano in isolamento, invece, 25 bambini di una classe della scuola media Marconi, dove un alunno è risultato positivo al tampone. Per loro si attende che l’Asp esegua i tamponi molecolari. Anche a S. Agata l’USCA ha predisposto al Fresina una postazione drive-in dove le persone rientrate in Sicilia potranno eseguire i test per la verifica per la positività al coronavirus.

Buone notizie per S. Fratello, dove sono 31 le persone risultate positive al test molecolare. Scende, invece, a 27 il numero delle persone sottoposte nuovamente a test rapido antigenico e risultate positive. Già questa mattina, molte di loro sono stati sottoposte al tampone molecolare dal personale USCA.