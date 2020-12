Coronavirus – 853 nuovi casi in Sicilia, ma 1061 guariti. 26 i decessi

Sono 853 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.135 tamponi eseguiti (incidenza al 10.4%). I decessi sono 26, con il totale che sale a 2.239.

33.380 gli attuali positivi (-234 rispetto a ieri), con 1061 persone guarite dal virus.

Rimangono ricoverati 1.181 siciliani (-23); 1.008 dei quali in regime ordinario e 173 in terapia intensiva, anche qui in calo (-3 rispetto a ieri).

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola svetta ancora Catania con 269 nuovi casi. Poi Palermo 228, Siracusa 87, Messina 77, Trapani 66, Ragusa 37, Agrigento 33, Enna 29, Caltanissetta 27.