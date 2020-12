Covid-19 – Oggi in Sicilia 932 nuovi casi, di cui 241 nel messinese. È la provincia con più casi

Di questi sono ricoverati 1.204 pazienti (31 in meno rispetto a ieri), 1.028 dei quali in regime ordinario (31 in meno) e 176 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri, ma con 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore). In isolamento domiciliare sono 32.410 positivi al Coronavirus.

Sul fronte della distribuzione fra le province come detto in testa Messina con 241 contagiati. Appena dietro Catania con 238, segue Palermo con 150. In doppia cifra poi Siracusa con 85, Caltanissetta con 66, Siracusa con 53, Agrigento con 37, Ragusa con 32 ed infine 30 nuovi contagiati ad Enna.

IN ITALIA

Sono stati 14.522 i nuovi positivi al Coronavirus nel resto della penisola, su 175.364 tamponi processati (ieri erano stati 13.318, su 166.205 tamponi). Di nuovo tante, purtroppo, le vittime, ben 553 nelle ultime 24 ore. 20.494, invece, i guariti oggi.