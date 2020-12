Reduce da due vittorie consecutive, l’Orlandina Basket si appresta ad affrontare la settimana natalizia con un piglio diverso. La squadra resterà a Capo d’Orlando per preparare l’importante sfida contro Trapani.

Novità dell’ultim’ora per gli appassionati di pallacanestro. La nostra emittente televisiva, Antenna del Mediterraneo, trasmetterà il derby siciliano in diretta, domenica 27 dicembre a partire dalle 17.55 circa. Da non perdere.