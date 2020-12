Coronavirus – 894 casi in Sicilia oggi, di cui 199 nella provincia di Messina

Di questi sono ricoverati 1.235 pazienti (32 in meno rispetto a ieri), 1.059 dei quali in regime ordinario (27 in meno); 176 in terapia intensiva (5 in meno di ieri), con 7 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare sono 32.257.

Sul fronte della distribuzione fra le province in testa Catania con 285 nuovi casi, segue la provincia di Messina con ben 199 nuovi contagiati. Appena dietro Palermo con 150. In doppia cifra poi Siracusa con 72, Caltanissetta con 48, Trapani con 42, Enna con 41. Infine 36 casi nell’agrigentino e 21 a Ragusa.

IN ITALIA

Sono stati 13.318 i nuovi positivi al Coronavirus nel resto della penisola, su 166.205 tamponi processati. (Ieri erano stati 10.872 su 87.889 tamponi), secondo i dati del ministero della Salute. Sono aumentate nuovamente, purtroppo, le vittime, ben 628 nelle ultime 24 ore.