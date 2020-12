Sant’Agata – Consiglieri Comunali donano una parte del gettone di presenza per l’acquisto di giochi per bambini

I consiglieri comunali Rosa Maria Franchina, Rosalia Zingale, Salvatore Armeli, Giuseppe Ortoleva e Salvatore Sanna, in occasione del Natale, hanno devoluto una parte del gettone di presenza per l’acquisto di giochi da donare ai bambini di famiglie in difficoltà della nostra città.

Un’altra parte del gettone invece verrà utilizzata per far fronte ai sempre numerosi bisogni emergenti che quotidianamente interessano tanti nostri concittadini.

L’augurio è che ciascuno possa trascorrere in serenità le ormai prossime festività.