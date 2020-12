Galati Mamertino, ammessi a finanziamento 2 progetti per la messa in sicurezza di infrastrutture

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre scorso è stata finanziata la progettazione di due importanti interventi per il territorio di Galati Mamertino.

Di particolare rilevanza il finanziamento per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza urgente del centro abitato che riguardano la zona Belvedere, Sotto Castello e via Cavour. Si tratta di un intervento per la messa in sicurezza del versante in frana a salvaguardia del centro abitato, per un importo di 136.767,32 euro. Il dissesto in questione interessa un’ampia pozione del centro abitato ed espone numerosi abitanti al pericolo.

L’altro finanziamento, dell’importo di € 22.792,96, è invece relativo alla messa in sicurezza dell’edificio scolastico sito in via Risorgimento. Quest’ ultimo sarà messo a disposizione a valere sulle risorse disponibili nel 2021.

La richiesta era stata fatta nel mese di gennaio 2020 sulla piattaforma delle certificazioni “Tbell” del Ministero dell’Interno e confermata in seguito a settembre. L’affidamento dei servizi dovrà essere fatto entro tre mesi dall’emanazione del decreto.