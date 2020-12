Coronavirus – Sono 669 i nuovi casi in Sicilia. 624 i guariti, 26 i decessi. Crescono i ricoverati

Sono 669 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia su 6.216 tamponi eseguiti. L’incidenza dunque cala leggermente, dal 11,1% di ieri al 10,7% di oggi (lunedì erano stati 792 su 7.109 tamponi).

I guariti invece oggi sono stati 624, i decessi 26 (ieri erano stati 24), che portano il totale a 2.181. Attualmente in Sicilia sono 33.903 i positivi, 20 in più.

Di questi sono ricoverati 1.267 pazienti (13 in più rispetto al dato complessivo di ieri), 1.086 dei quali in regime ordinario (10 in più); 181 in terapia intensiva (3 in più), con 16 nuovi accessi. In isolamento domiciliare sono 32.636.

Sul fronte della distribuzione fra le province in testa Catania con 279 nuovi casi, poi Palermo con 212. Numeri più bassi a Caltanissetta (52), Ragusa 40, Siracusa 39, 33 a Messina, 12 ad Enna, 2 a Trapani e nessuno infine ad Agrigento.

IN ITALIA

Sono stati 10.872 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 87.889 tamponi processati, secondo i dati del ministero della Salute. In aumento le vittime, che sono state 415.