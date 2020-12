Coronavirus – Raccuja a quota zero positivi. Il comune torna “covid-free”

“Dopo circa due mesi e mezzo di sacrifici e sofferenze la nostra comunità torna ad essere covid-free” si legge nel comunicato “Ringraziamo tutti cittadini, le famiglie e i bambini per la collaborazione, il senso di responsabilità e l’attenzione mostrati in questi mesi difficili.

E’ il momento di non abbassare la guardia” continua la nota “e mettere in atto tutte le misure per contrastare il COVID-19.”