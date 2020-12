Brolo – Un buono acquisto per gli alunni delle scuole dell’obbligo

Quasi 700 alunni delle scuole dell’obbligo di Brolo riceveranno un buono acquisto da spendere in oltre 60 esercizi commerciali della città che hanno aderito all’iniziativa “A Natale facciamo…i buoni” varata dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle azioni intraprese per sostenere le famiglie e supportare le attività produttive brolesi, in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica.

“E’ un momento difficile che dobbiamo superare insieme – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto. Per questo motivo abbiamo promosso un vero e proprio patto di solidarietà tra Comune, famiglie e attività commerciali. Il buono destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia, delle elementari e delle scuole medie, vuole regalare un sorriso a bambini e ragazzi, ma anche sostenere concretamente l’economia locale. A tal proposito voglio ringraziare tutti i commercianti che hanno accolto l’invito dell’Amministrazione Comunale ed hanno manifestato disponibilità a praticare uno sconto sui prodotti acquistati per venire incontro alle esigenze economiche familiari. Natale è riscoprire il valore della solidarietà, il senso di appartenenza di quella grande famiglia che è la comunità di Brolo”.