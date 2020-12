La Fidelia Torrenova batte la Sangiorgese, prima vittoria stagionale per le Aquile

Fidelia Torrenova – LTC Sangiorgese Basket 79-66 (15-18, 36-36, 56-49)

Partita dai ritmi altissimi in avvio, con entrambe le squadre che vanno subito a segno. Poco dopo la metà del primo quarto piccola pausa a causa del parquet scivoloso, poi alla ripresa la Sangiorgese sembra avere la meglio con Torrenova resta aggrappata a sole tre lunghezze grazie ai punti di Gloria, Ferrarotto e Lasagni.

Gli ospiti giocano meglio in avvio di secondo parziale, andando anche a +9 (27-36) coi canestri di Toso e le triple di un mortifero Malkic, ma la Cestistica si affida alle bombe di Galipò, Lasagni e Di Viccaro piazzando un controbreak di 14-4 che manda tutti al riposo sul 36-36. Al rientro dalla pausa lunga Galipò riprende da dove aveva lasciato, infiammando i suoi compagni. A seguirlo sono Perin da fuori ed un super Gloria, che schiaccia in testa ai lunghi avversari issando la Fidelia al 56-49 di fine terzo parziale. Nell’ultimo quarto Torrenova allunga anche al +12 (64-52) al 33’, con la coppia Galipò-Lasagni che trascina i compagni. La Sangiorgese non ci sta e rientra fino al -4 coi canestri Berra, poi Perin ed il subentrante Ferrarotto rispondono pan per focaccia riallungando. Sono però Galipò e Lasagni a mettere “l’ombrellino nel long drink” finale.

Foto Galipò/Marino