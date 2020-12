100 milioni in più per le alluvioni del 2019 e 2020, Villarosa: “Ma non per la mia Barcellona”

Approvato in legge di bilancio un importante emendamento che stanzia, nel 2021, cento milioni di euro per tutti gli stati d’emergenza dichiarati dal consiglio dei ministri nel 2019 e nel 2020.

In particolare queste risorse serviranno alla realizzazione di interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi, per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, e soprattutto per i danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Viene inoltre data alle amministrazioni pubbliche, per l’accelerazione e la messa a terra degli investimenti sul dissesto idrogeologico inerente agli stati d’emergenza, la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato di personale con comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

“Continua il nostro impegno per i territori più colpiti in questi ultimi due anni da eventi calamitosi – ha detto il sottosegretario all’economia Alessio Villarosa –, ricordo come se fosse ieri le grosse mareggiate che hanno colpito la costa tirrenica a fine dicembre del 2019 per la quale è stato deliberato lo Stato d’emergenza giusto qualche mese fa o le emergenze deliberate tra il 2019 e il 2020 che interessano Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e lo Stromboli con le sue pericolose eruzioni dell’estate 2019. Con questo stanziamento finanziamo interventi utili anche a queste comunità. Spiace purtroppo però che, per scelte folli e miopi compiute dalla Regione Siciliana quest’anno, non potranno usufruire di questi nuovi fondi i territori, come la mia Barcellona Pozzo di Gotto ad esempio, interessati dalle bombe d’acqua di Agosto e di qualche settimana fa.” Conclude il SottoSegretario.