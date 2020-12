Ordine degli avvocati di Patti, la nuova presidente del Comitato Pari Opportunità è Gabriella Mignacca

Nella giornata di ieri i membri del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Patti hanno proceduto ad eleggere il nuovo Presidente avv. Gabriella Mignacca e il Vice Presidente con funzioni di Segretario avv. Alessandro Milio, mentre i componenti sono gli avvocati Carmela Barbiera, Angiolella Bottaro, Giuseppe Carianni e Stefano Trimboli. Componente delegato del COA è l’avv. Eliana Raffa.

Il Comitato ha funzioni di garanzia e promozione della tutela dei diritti e delle pari opportunità nello svolgimento della professione forense, dal legittimo impedimento, all’assenza per impegni legati alla genitorialità, all’abbattimento delle barriere sociali, al contrasto di ogni tipo di discriminazione. Non solo ma, di concerto con il Consiglio e la Rete CPO Sicilia si è fatto promotore di diverse iniziative, eventi formativi e di sensibilizzazione con riguardo all’accesso, alla formazione e alla qualificazione professionale forense, tra le quali l’istituzione di un corso di formazione in diritto antidiscriminatorio con il patrocinio del CNF e della Regione Sicilia nella persona della Consigliera Regionale di Parità.