Messaggio natalizio di Amdas e Fasted Onlus: “il dono del sangue è dono di speranza”

Regalare una speranza. Non costa nulla ed è un dono immenso. E’ il messaggio che l’Amdas e i suoi donatori hanno voluto lanciare in vista del Santo Natale. In un periodo fortemente segnato dalla pandemia da Covid-19, la raccolta sangue dei donatori dell’Associazione ha fatto segnare addirittura un incremento. Soddisfatto ovviamente il presidente Mimmo Italiano.

Accanto all’Amdas, che svolge la sua attività presso l’Ospedale di Milazzo, ieri c’era l’associazione Fasted Onlus, Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Drepanocitosi. Il Presidente Tony Saccà e Angela De Gaetano hanno spiegato l’importanza di ricevere il dono della speranza. Non soltanto a Natale, ma in tutto l’arco dell’anno.