Inaugurata martedì 8 dicembre nella Chiesa di Maria S.S. di Porto Salvo, a Capo d’Orlando, la 13esima edizione della Mostra dei Presepi.

L’esposizione presepiale è ormai un appuntamento fisso delle feste di fine anno. Quest’anno, seppur in maniera ridotta per via dell’emergenza Covid, i presepisti orlandini non hanno voluto rinunciare ad arricchire con le loro opere il Natale di Capo d’Orlando.