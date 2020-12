Coronavirus – 878 nuovi casi in Sicilia, tanti quanti i guariti. 22 i decessi

Sono 878 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.237 tamponi eseguiti, con l’incidenza che dunque sale dal 9% di ieri al 12,1. I decessi sono invece 22, che portano il totale a 2.131.

Incredibilmente il numero di guariti è uguale a quello dei nuovi positivi: esattamente 878 coloro che hanno sconfitto la malattia nell’isola quest’oggi.

Il bilancio attuale, dunque, vede 33.843 attuali positivi (22 in meno rispetto a ieri), di cui 1.245 sono ricoverati in ospedale (20 in meno di ieri). 1.071 sono in regime ordinario e 174 in terapia intensiva (8 in meno rispetto a ieri, ma 7 nuovi ingressi).

Sul fronte della distribuzione nelle province Catania si prende di nuovo il primato con 278 nuovi positivi, seguono Messina con 190 e Palermo con 180. Poi Ragusa con 61 e Siracusa 55, 50 a Trapani, 34 ad Enna, 16 a Caltanissetta e 14 ad Enna.

IN ITALIA

Lieve flessione nell’incremento odierno dei casi nel resto d’Italia: il bollettino del ministero della Salute di oggi registra 16.308 nuovi positivi su oltre 176mila tamponi eseguiti. Purtroppo ancora troppe le vittime nell’ultimo giorno: sono state 533 le persone affette da Coronavirus passate a miglior vita.